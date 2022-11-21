أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، غدا الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء"، مشيرة إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة موضوع حفظ سيادة العراق، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جانبه، استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".

وقال عبد الله إن "هذه الإعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتًا إلى إصابة عدة عناصر منهم.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق".

وأضاف: "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".