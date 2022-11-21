 محكمة بولندية تلغي قرار تغريم الشركات المشاركة في مشروع السيل الشمالي 2 - بوابة الشروق
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محكمة بولندية تلغي قرار تغريم الشركات المشاركة في مشروع السيل الشمالي 2

وكالات:
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:00 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:00 م

ألغت محكمة مختصة في بولندا قرار السلطات الصادر عام 2020، تغريم الشركات المشاركة في مشروع أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، بما فيها "غازبروم" الروسية.

وأشارت إدارة حماية المنافسة والمستهلكين البولندية إلى أنها قررت فرض غرامة بأكثر من 29 مليار زلوتي بولندي (6.3 مليار دولار) على "غازبروم" وأكثر من 234 مليون زلوتي (نحو 53 مليون دولار) على الجهات الأخرى المشاركة في المشروع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وطعن ممثلو الشركات بهذا القرار، ولبت المحكمة البولندية لشؤون حماية المنافسة وحقوق المستهلك مطالبهم، اليوم الاثنين.

وتعتزم إدارة حماية المنافسة والمستهلكين البولندية الاستئناف على قرار المحكمة.

وفتحت الإدارة المذكورة عام 2018 تحقيقا مع شركة "غازبروم" الروسية و5 شركات أخرى في مشروع "السيل الشمالي 2"، ووجهت اتهامات للشركات المذكورة بانتهاك التشريعات البولندية لمكافحة الاحتكار.

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