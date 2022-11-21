بريطانيا تجهز حزمة دعم جديدة للشركات بسبب أزمة الطاقة

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن حكومته تجهز حاليا حزمة دعم جديد للشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بمجرد انتهاء الحزمة الحالية بنهاية السنة الضريبية في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوناك قوله أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني في مدينة برمنجهام اليوم الاثنين إن وزير الخزانة جيرمي هانت يعمل على وضع حزمة مساعدات جديدة للشركات بحيث تكون "موجهة بصورة أكبر" من الحزمة الحالية لضمان وصول الأموال العامة إلى المستحقين بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء "ندرك بشكل خاص أهمية أن تعرف القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة أننا نملك خطة، وبالتالي يمكن أن تتوقعوا من وزير الخزانة التعامل مع هذا الأمر".