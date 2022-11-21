لجنة اقتصادية ألمانية: روسيا تتضرر بوضوح من العقوبات

أفادت لجنة العلاقات الاقتصادية الألمانية لشرق أوروبا بأن العقوبات الغربية ضد روسيا مؤثرة.

وقال المدير التنفيذي للجنة ميشائيل هارمز اليوم الاثنين، في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، إن التراجع الاقتصادي بنسبة 4% هذا العام لا يبدو كبيرا، لكن سيكون هناك أيضا انخفاض في العام المقبل.

وأضاف: "لقد تضررت روسيا بوضوح"، مشيرا إلى أن اعتمادية روسيا على التكنولوجيا من الخارج هو "السيف الأشد حدة" لدى الغرب، لأنه يسلب من موسكو أي آفاق تنموية على المدى المتوسط.

وأوضح هارمز أن غالبية الشركات الألمانية تستمر لذلك في دعم العقوبات، حتى لو كان لهذه العقوبات "تأثير كبير" على الاقتصاد الألماني.

وفي المقابل، ذكر هارمز أنه يمكن مراجعة بعض تفاصيل العقوبات، حيث كان من الممكن على سبيل المثال أن تكون التداعيات على سوق الطاقة "محسوبة بشكل أفضل من ذلك"، مشيرا إلى أن روسيا تبيع الآن كميات أقل من الغاز والنفط، لكنها تتحصل منه على إيرادات أكبر.

وتشمل المهام الرئيسية للجنة إقامة ورعاية العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودول شرق أوروبا. ولا يرى هارمز عودة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا ممكنة في المستقبل المنظور، موضحا أن الشرط الأساسي لذلك هو اتفاق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.