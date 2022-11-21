 فيديو.. يابانيون ينظفون المدرجات بعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال - بوابة الشروق
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فيديو.. يابانيون ينظفون المدرجات بعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 2:59 م

تداول نشطاء على موقع تويتر، لقطات تظهر أشخاصا يابانيين وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي جمعت بين قطر والإكوادور.

وبيّن الفيديو، هؤلاء الأشخاص وهم يجمع المخلفات من المدرجات، مؤكدين أنهم كيابانيين لا يمكنهم ترك مخلفات ورائهم.

وانطلقت بطولة كأس العالم في قطر، بحفل وُصف بأنه مبهر على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية أمس الأحد، في حضور 60 ألف مشجع، وزعماء العالم، الذين تقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكسر العنابي قاعدة أن البلد المستضيف لا يخسر في افتتاح كأس العالم، بتلقي هزيمة وصفها نقاد ومحللون أمام منتخب الإكوادور بثنائية نظيفة.


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