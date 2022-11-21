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تداول نشطاء على موقع تويتر، لقطات تظهر أشخاصا يابانيين وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي جمعت بين قطر والإكوادور.

وبيّن الفيديو، هؤلاء الأشخاص وهم يجمع المخلفات من المدرجات، مؤكدين أنهم كيابانيين لا يمكنهم ترك مخلفات ورائهم.

الشعب الياباني يجبرك على احترامه pic.twitter.com/8XypgvLGGH — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 21, 2022

وانطلقت بطولة كأس العالم في قطر، بحفل وُصف بأنه مبهر على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية أمس الأحد، في حضور 60 ألف مشجع، وزعماء العالم، الذين تقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكسر العنابي قاعدة أن البلد المستضيف لا يخسر في افتتاح كأس العالم، بتلقي هزيمة وصفها نقاد ومحللون أمام منتخب الإكوادور بثنائية نظيفة.