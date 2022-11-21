الدفاع البولندية: وارسو لا تشارك في إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي

أعلن ممثل وزارة الدفاع البولندية، ميخال مارتشينياك، أن بولندا لا تشارك في إنشاء نظام "Sky Shield" للدفاع الجوي الأوروبي، لأن هذا سيعيد البلاد إلى الوراء لمدة عدة سنوات.

وقال مارتشينياك للصحفيين، اليوم الاثننين: "العنصر الذي أريد التعليق عليه هو غياب بولندا في المبادرة الألمانية لإنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي مشترك. أولا، هذه مبادرة ألمانية لم يوافق عليها حلف الناتو، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتشارك فيها 14 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى فنلندا. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء أو إجراء بحث حول إمكانية بناء نظام دفاع جوي وصاروخي لأوروبا. وفي المرحلة الحالية لا تحتاج القوات المسلحة (البولندية) إلى المشاركة في مبادرات من هذا النوع، بسبب أنه تتم في بولندا عملية بناء نظام دفاع جوي متكامل ونظام دفاع صاروخي".

وأضاف: "نظام الدفاع الجوي البولندي أقوى بكثير من أنظمة الدفاع الجوية للدول المشاركة في هذه المبادرة". وأوضح: "ستعيدنا المشاركة في هذه المبادرة من حيث القوات المسلحة إلى الوراء لمدة عدة سنوات. وفي الوقت ذاته نتابع بالطبع تنفيذها ونتمنى لها التوفيق. يجب الإشارة إلى أن البلدان المشاركة في هذه المبادرة، لديها قدرات متواضعة في مجال الدفاع الجوي".

ووقعت 15 دولة أوروبية في أكتوبر الماضي في مقر حلف الناتو بمبادرة من ألمانيا بروتوكولا حول نيتها لإنشاء نظام الدفاع الجوي الأوروبي "Sky Shield". وقالت وسائل إعلام أوروبية إن هذه المبادرة تضم اليوم بالإضافة إلى ألمانيا كلا من بلجيكا وبريطانيا وسلوفاكيا والنرويج وليتوانيا وهنغاريا وبلغاريا والتشيك وفنلندا ولاتفيا وهولندا ورومانيا وإستونيا وسلوفينيا.