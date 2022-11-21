أعلن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي كريت وكاسوس، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن الزلزال وقع في الساعة 0125 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 63 كيلومترا جنوب غرب كاسوس، على عمق 46.9 كيلومتر.

وتقع اليونان في واحدة من أكثر مناطق النشاط الزلزالي في العالم، حيث تعد الزلازل شائعة، إلا أن الوفيات والأضرار الجسيمة تكون نادرة الحدوث.