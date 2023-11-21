محلية النواب: إيقاف نظر قضايا وأحكام المواطنين بقانون التصالح السابق

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يحتوي 15 ميزة ومكتسب، موضحا أن أبرزها يتمثل في إيقاف نظر القضايا والأحكام الصادرة تجاه بعض المواطنين جراء تطبيق القانون في نسخته السابقة لعام 2019.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى منح المواطن صاحب المخالفة إفادة تقدم إلى القضاء المصري والدوائر القضائية المنظور أمامها القضية؛ لوقف البت بها إلى حين النظر في طلب التصالح.

ولفت إلى تعهد الحكومة بتعديل قانون الزراعة والقرار رقم 615 لعام 2019 بشأن مسألة الإحلال والتجديد والارتفاعات، مشيرا إلى منح القانون نسبة تخفيض 25 % مقابل السداد الفوري والمباشر لمبلغ التصالح على المخالفة.

وأضاف أن تخصيص القانون كود خاص للدفاع المدني حول مخالفات البناء من شأنه أن يسمح بالتصالح لأعداد كبيرة من المخالفات بهذا الإطار، لافتا إلى سماح القانون بالتصالح على مخالفات البناء طبقا للتصوير الجوي بنهاية يوم 15 أكتوبر 2023.

وأشار إلى إعلان الحكومة عن عزمها التصالح على جميع مخالفات البناء بما في ذلك حالات الحظر التي لا يجوز إزالتها وإعادتها إلى أصلها مرة أخرى عبر منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على التصالح معها، موضحا أن اللائحة التنفيذية سوف توضح العديد من النقاط ذات الإشكاليات.