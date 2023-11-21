قائد الجيش الإيراني يوجه تحذيرا بشأن القوة العسكرية لبلاده

حذر قائد الجيش الإيراني الدول الأخرى من القوة العسكرية لبلاده وسط التوترات الراهنة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله اليوم الثلاثاء "منذ سنوات، قواتنا المسلحة، بما في ذلك جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وصلت إلى مستوى من القدرة يمكننا من الوقوف في وجه أي عدو على أي مستوى وفي أي مكان".

وقال إن إيران لديها القدرة على هزيمة العدو و "توجيه ضربات مدمرة وحاسمة له تجعله يندم بشدة على رغبته في شن هجوم على بلدنا".

وقد ألقى قائد الجيش الخطاب أمس الاثنين في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والقلق من احتمال اتساع نطاق القتال.