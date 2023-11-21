تعرض السياسي اليميني الهولندي تييري بوديت لهجوم قبل يومين من الانتخابات البرلمانية

تعرض السياسي اليميني الهولندي الشعبوي تييري بوديت، لهجوم يوم الاثنين، قبل يومين من إجراء الانتخابات البرلمانية.



وقال حزب منتدى الديمقراطية الذي يتزعمه بوديت على موقع إكس، تويتر سابقا، إنه تعرض للضرب على رأسه بزجاجة جعة (بيرة) مساء الاثنين في حانة في جرونينجن في شمال هولندا. وتم علاج السياسي في المستشفى.



وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المهاجم المشتبه به.



وأعرب سياسيون من الأحزاب الرئيسية عن صدمتهم جراء ذلك. وقال رئيس الوزراء مارك روته على "إكس" إنه عمل "غير مقبول على الإطلاق".



وكان من المقرر أن يشارك بوديت في حدث انتخابي عندما وقع الهجوم.



وكان بوديت، قد تعرض بالفعل للتهديد في عدة مناسبات وتعرض للضرب من قبل رجل يحمل مظلة في بلجيكا في أكتوبر، وأعلن حزبه في وقت لاحق أنه ينظر في اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة.



وينتخب الهولنديون برلمانا جديدا يوم غد الأربعاء. ولا يحظى حزب بوديت بتأييد يذكر بين الناخبين.