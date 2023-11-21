 طائرة عسكرية أمريكية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة عسكرية أمريكية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر


نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:52 ص

أفاد موقع Hawaii News Now الإخباري، بأن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية  انحرفت عن المدرج وانتهى بها الأمر في المياه قبالة سواحل هاواي

وأضاف الموقع: "انتهى الأمر بطائرة كبيرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة لخليج كانيوهي بعد خروجها عن المدرج في قاعدة بحرية في هاواي".

وبحسب مصادر الموقع، فقد سقطت الطائرة جزئيا في الماء، وكان على متنها تسعة أشخاص، وصلوا جميعا لاحقا إلى الشاطئ مصابين بجروح

ورضوض طفيفة.

وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع بطائرة بوينغ P8 بوسيدون، المصممة لتنفيذ مهمات المراقبة والدوريات.

ولم يرد أي تعليق عن المؤسسة العسكرية الأمريكية حول الحادث، كما لم يذكر خبر الموقع أسباب وقوع الحادث.


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