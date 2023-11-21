المفوضية الأوروبية: لا دليل على أن مساعداتنا للفلسطينيين تذهب إلى حماس

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين لم تخلص إلى أي دليل على أن الأموال تذهب إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإنها ستستأنف برنامجها على الفور.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، "لم تصل المراجعة إلى أي مؤشرات على أن منظمة حماس الإرهابية استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت إسرائيل زعمت مرارا أن أموال المساعدات الدولية تستحوذ عليها حركة حماس.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.