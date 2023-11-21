قيادي في حماس: إسرائيل لن تحقق أي إنجاز عسكري في غزة

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، لن يتمكنا من تحقيق أي إنجاز عسكري في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «رغم قسوة العدوان، فنحن واثقون من النصر ودحر الاحتلال، ونحن واثقون من هزيمتهم».

ونوه أن «الاحتلال لا يهمه سوى إخراج المنظومة الصحية في مدينة غزة وشمال القطاع عن الخدمة، بحيث يمنع وجود مكان لعلاج الجرحى والمرضى».

وأشار إلى أن «العدو النازي يرتكب عدوانًا مروعًا جديدًا في مستشفى العودة»، منوهًا أن «مجمع الشفاء تحول إلى ثكنة عسكرية».

ولفت إلى أن «الاحتلال يسوق لروايات متهافتة بوجود حفرة أو فتحة في باحات المجمع، في مسرحية سخيفة هزلية لم يعد يصدقها أحد».

وأكد أن «حماس لم تستخدم أي مستشفى أو مقر صحي لأعمالها القيادية أو أعمال المقاومة»، قائلًا إن «الاحتلال ومتحدث الاحتلال يواصل فبركة المسرحيات السخيفة، كغطاء لاستهداف المستشفيات والمدارس، كجزء من خطته المكشوفة لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة وشمال القطاع».