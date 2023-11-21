كوريا الجنوبية تحتفظ بإمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال رغم العدوان الإسرائيلي

ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تحتفظ بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال وتستعد بنشاط لحالات الطوارئ المحتملة وسط عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لسياسة الموارد ريو بيوب مين خلال اجتماع مع مسؤولي الصناعة: "كانت هناك مخاوف بشأن إمدادات الغاز في أعقاب الأحداث بين إسرائيل وحماس وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا ، لكن الإمدادات لا تزال مستقرة حاليا".

وأضاف: "ومع ذلك، في حالة حدوث مزيد من التصعيد في الوضع بين إسرائيل وحماس، لا يمكننا استبعاد تأثيره المحتمل على العرض المحلي. نحن ملتزمون بالبقاء يقظين والاستعداد بدقة لوضع طارئ".

وخلال الاجتماع، أشارت شركة الغاز الكورية الحكومية "كوجاز" إلى أن البلاد تحافظ على احتياطيات الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها ، ومن المتوقع أن تظل الإمدادات مستقرة حتى نهاية مارس.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تخطط لعقد اجتماعات منتظمة مع كوجاز ومستوردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين للحفاظ على إمدادات مستقرة من المورد.