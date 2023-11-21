 المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمركز أبوقرقاص في المنيا - بوابة الشروق
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المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمركز أبوقرقاص في المنيا

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:51 م
تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى مركز أبوقرقاص، وخاصة قرى حياة كريمة، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

وأكد رئيس المركز، أن المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بقرية أبوقرقاص، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبوقرقاص، وإدارة الأمومة والطفولة، وإدارة المرأة، ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة أبوقرقاص؛ وذلك لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها، وذلك تحت إشراف ياسر سليمان، رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد.

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