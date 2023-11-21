المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: يجب أن يتوقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات في غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن موقف فرنسا من أزمة غزة واضح للغاية، مشيرة إلى التصويت منذ 3 أسابيع لصالح القرار الأردني، الذي أجمعت عليه 120 دولة، الرامي لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة، بما يسمح بالعمل بعد ذلك على وقف إطلاق النار.

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «يجب علينا بالفعل معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، إن الصور فظيعة جدا، هناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الريس الفرنسي خلال المؤتمر الإنساني بشأن غزة المنعقد في فرنسا».

وذكرت أن «الأزمة الحالية تذكر الجميع بالحاجة الملحة للعمل على منظور سياسي يلبي التطلعات الأمنية للإسرائيليين، والتطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، ومستقبل غزة يتناسب مع هذا المنظور، فيجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة، وفرنسا عازمة على المشاركة في الجهود الرامية لفتح هذا المنظور».

وأكملت: «هناك ضحايا من المدنيين وهناك استهداف للمستشفيات ومنظمات الإغاثة، كل هذا يجب أن نتوقف فورا، علينا حماية المدنيين على الأرض، هذه هي الرسالة التي يتم إرسالها من فرنسا بكل وضوح إلى جميع الشركاء الإقليميين بما في ذلك إسرائيل».