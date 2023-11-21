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سخر مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي X، من صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، تظهره وهو جالس أمام كعكة "مشتعلة" خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

في 20 نوفمبر، احتفل بايدن بعيد ميلاده الـ81. ويعتبر بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة من حيث السن.

وتم نشر صورة للكعكة على صفحة بايدن الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي X.

وقال المستخدم هنري جان باردون ساخرا: "الكعكة مشتعلة. أحضروا طفاية الحريق".

وتابع Tom Woodall باستهزاء: "يبدو أنه ينوي إشعال البيت الأبيض".

وأشار Zorg Trading بسخرية: "تذكرني هذه الكعكة بحالة الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف المستخدم Mubashar Ali: "إجبار جو بايدن على إطفاء كل هذه الشموع هو إساءة معاملة للمسنين".

وقال WaxOnWaxOff: "هذا الرجل لا يشعر بالملل أبدًا: كل شيء يلمسه يشتعل".