 مستشار نتنياهو: لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار نتنياهو: لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 3:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 3:42 ص

قال أوفيك فولك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قصف إسرائيل للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة كان "متناسبا ووفقا للقانون الدولي".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"  إن إسرائيل "تلتزم تماما بالقانون الدولي، مع التناسب والتمييز. هناك حاجة عسكرية واضحة لتدمير حماس، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وقال أنه "لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية "إننا نشعر بالفزع لاستهداف المستشفى الإندونيسي".

وقتل وأصيب العشرات فجر الإثنين، خلال قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

 

 

 

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