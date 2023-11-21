البنك المركزي الصيني يوصي البنوك التجارية بوضع سقف للقروض في بداية العام المقبل

قالت مصادر مطلعة، إن بنك الشعب (المركزي) الصيني حث البنوك التجارية على وضع سقف للقروض التي تعتزم تقديمها خلال الربع الأول من العام المقبل، مع تحويل جزء من هذه القروض لصرفها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تحول فيه السلطات المالية في الصين ضبط دورة الائتمان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك المركزي وجه البنوك التجارية في الأسبوع الماضي إلى ضرورة التأكد من عدم تجاوز قيمة القروض الجديدة التي ستقدمها خلال الشهور الثلاثة المقبلة من العام الحالي، لمتوسط قيمة القروض ربع السنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تقديرات بلومبرج فإن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي تفرض حدا أقصى للقروض المصرفية خلال الربع الأول من العام المقبل قدره 9ر7 تريليون يوان (1ر1 مليار دولار9، وهو ما يقل عن قيمة القروض التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما سيتم منح البنوك حوافز لكي تصرف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بعض القروض المقررة للعام المقبل، بحسب المصادر التي أضافت أنه يمكن تعديل الخطة وفقا لأداء الاقتصاد الصيني.

يأتي ذلك في حين أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أمس الاثنين، حيث أن أي خفض إضافي للفائدة يمكن أن يضعف العملة.

وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 45ر3%.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي.

كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة 5 أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 20ر4% للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المتوقع بصورة كبيرة أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5%.