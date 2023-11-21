هولندا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي

دعت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، في أعقاب مباحثاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الاثنين، أنها "عبرت عن تعازيها في كافة الإسرائيليين الأبرياء الذين قتلوا بنتيجة هجوم "حماس" في 7 أكتوبر".

وأضافت أن "هولندا تشارك القلق البالغ بشأن الرهائن الذين لا يزالون موجودين بقطاع غزة"، مشيرة إلى أنها ستواصل "التأكيد على ضرورة إطلاق سراحهم فورا دون أي شروط".

وأكدت كذلك على ضرورة فترات هدنة إنسانية، مشيرة إلى أن لها "أهمية حيوية بالنسبة لنقل المساعدات والأدوية" إلى غزة.

وأضافت: "طلبت (من إسرائيل) إبداء ضبط النفس والعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي".

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم غير مسبوق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد أسفرت العمليات القتالية عن مقتل نحو 13 ألف شخص وإصابة أكثر من 32 ألف شخص بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1200 شخص، وفقا للحصيلة الإسرائيلية المحدثة.