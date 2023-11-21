الرئيس الأوكراني يشكر وسائل الإعلام العالمية على تعزيز الدعم لبلاده

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام العالمية في تعزيز الدعم الدولي لبلاده.



وجاء ذلك خلال لقاء لزيلينسكي مع مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بنيامين هول، والصحفي بصحيفة "صن" البريطانية جيروم ستاركي، والرئيس التنفيذي لشركة "فوكس كوربوريشن" لاتشلان مردوخ.



وذكر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني، في بيان، أن زيلينسكي التقى بنيامين هول وجيروم ستاركي في مكتبه بالعاصمة كييف وشكرهما على "التغطية الشاملة" للحرب، بما في ذلك تسليط الضوء على "الفظائع الروسية" رغم المخاطر الشخصية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".



ووصف زيلينسكي لصحيفة "صن"، "كيف نجا من 5 محاولات اغتيال، على الأقل، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشبه رد فعله إزاء هذه المحاولات بأنه يشبه تماما كورونا".



وقال الرئيس الأوكراني للصحيفة: "كانت محاولة الاغتيال الأولى مثيرة جدا للاهتمام، لأنها المرة الأولى، وبعد ذلك يصبح الأمر مثل كورونا تماما"، مضيفا أنه "في بادئ الأمر لا يعرف الأشخاص كيف يتصرفون، ويبدو الوضع مخيفا للغاية".



غير أن زيلينسكي لم يتطرق لعدد محاولات الاغتيال التي نجا منها، على وجه بالتحديد.



وذكرت "صن" أيضا، أنه عقب اللقاء أن زيلينسكي اتهم الكرملين بمساعدة حماس "المقاومة الفلسطينية" على شن هجمات على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وأن الصراع الأوكراني الروسي قد يتطور إلى حرب عالمية ثالثة.



وقال أيضا إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب.



ووفقا للموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، أعرب زيلينسكي عن شكره للصحفيين في جميع أنحاء العالم على حشد الدعم لبلاده.



وأكد زيلينسكي، "طوال هذا الوقت، كان الصحفيون والمصورون والمحررون والسائقون على خط المواجهة".



ومنح زيلينسكي هول وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، بعد إصابته بحروق "في جميع أنحاء جسده"، أثناء قصف وقع في مارس 2022، كما فقد نصف ساقه وقدميه، وتضررت إحدى عينيه.



وعُين لاتشلان مردوخ، وهو نجل قطب الإعلام روبرت مردوخ، رئيسا لكل من "فوكس" و"نيوز كورب" في سبتمبر الماضي.