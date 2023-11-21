قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القيادات الأمنية الإسرائيلية بكاملها تدعم قرار الموافقة على صفقة تبادل الأسرى؛ لأن الاتفاق سيسمح لجيش الاحتلال الاستعداد لمواصلة القتال- على حد قوله.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: «لا أمر أكثر من افتداء المختطفين والأسرى، ولن ندخر أي جهد حتى نفديهم جميعا ونعيدهم، هؤلاء أبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا والصغار والمسنين والمسنات والجنود كلهم»، مؤكدا أن هذه الحرب واستعادة المحتجزين ستكون على مراحل، ولكن لن يتراجعوا إلا بتحقق النصر الكامل- حسبما قال.

وذكر: «إعادة الأسرى هي الالتزام الأكبر والمهمة المقدسة بالنسبة لي، في الأيام الأخيرة تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وطلبت تدخله لتحسين شروط الاتفاق، حتى يتضمن أكبر عدد من المختطفين مقابل ثمنا أقل، وقد تم ذلك فعلا وتجاوب بايدن وأنا مدين له على ذلك».

وتابع: «الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، كل أطراف الأجهزة الأمنية داعمة له بشكل كامل، فهموا أن سلامة مقاتلينا ستكون مضمونة خلال هذه التهدئة، وسيسهل الجيش التحضر لاستمرار الحرب للقضاء على حماس وإعادة المختطفين جميعا».