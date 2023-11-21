 التموين: لا صحة لوقف بيع الذهب في محالّ الصاغة.. وحرب غزة زادت سعره عالميا - بوابة الشروق
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التموين: لا صحة لوقف بيع الذهب في محالّ الصاغة.. وحرب غزة زادت سعره عالميا

12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
شيماء رزق
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 11:53 م

نفى الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ما تردد حول وقف بيع الذهب في محالّ الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أن الارتفاعات التي يشهدها سوق الذهب، جاءت نتيجة ارتفاع سعر الأوقية عالما وانخفاض الدولار في البورصات العالمية.

ولفت إلى أن هناك إقبالا شعبيا على الذهب، معقبا: «وصلنا إلى قمة سعر الذهب والانتظار لانخفاض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة، والتي تسببت في رفع أسعار الذهب عالميا».

وقفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 40 جنيها أخرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2800 جنيه، مقارنة ب2760 جنيها في منتصف تعاملات اليوم، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير للمركزي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولارا للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 % إلى 1990.10 دولارا.

 

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