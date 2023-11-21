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وزير الخارجية السعودي: لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في غزة بحجة الدفاع عن النفس

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:12 م

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإنسانية والجرائم تتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن عملية تهجير الفلسطينيين من غزة لا تزال مستمرة، موضحا أنه لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في غزة بحجة الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أنّ استمرار الحرب لن يخلف سوى المزيد من المعاناة والدمار، موضحا أنّه يجب إيقاف الحرب فورا وتثبيت حالة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وشدد على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة وعادلة تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.


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