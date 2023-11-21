بنجلاديش تسجل 200 واقعة حرق عمد قبل الانتخابات المقررة في يناير المقبل

أضرم معتدون مجهولون النيران في نحو 200 سيارة ومنشأة في بنجلاديش، عقب أن دشن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي للمطالبة بتعيين إدارة مؤقتة غير حزبية للإشراف على الانتخابات العامة المقررة في يناير المقبل.

وأخمدت إدارة الإطفاء والدفاع المدني نحو 197 حريقا متعمدا شمل حافلات وقطارات وسيارات ومنشآت تجارية في مناطق مختلفة من البلاد منذ 28 أكتوبر الماضي، وفقا لما قاله طلحة بن جاسم المتحدث باسم الإدارة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه يتم التحقيق في الحوادث، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى حالات حرق عمد يقدر بـ 95 حادثا في العاصمة دكا.

ومن المقرر أن تجرى بنجلاديش انتخابات وطنية في السابع من يناير المقبل في ظل اضطرابات في الشارع مثل الإضرابات في أنحاء البلاد و تعطيل وسائل النقل، بدعوة من الحزب الوطني البنجلاديشي، الذي تنتمى له رئيسة الوزراء السابق خالدة ضيا بعد إحباط مسيرته في 28 أكتوبر الماضي في دكا في ظل اشتباكات عنيفة.

ويقول الحزب الوطني، الذي رفض جدول الانتخابات، إن الحكومة شنت حملة قمع على نشطاء المعارضة كما ورطتهم في اتهامات ملفقة لإبقاء الحزب بعيدا عن الانتخابات.