مدير صحة غزة: وصلنا لغرف مكدسة بالشهداء في المستشفى الإندونيسي بعد 48 ساعة

متحدثا من داخل المستشفى الإندونيسي المحاصر بدبابات الاحتلال والذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، قال الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، إن المشاهد داخل المستشفى يندى لها جبين البشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أنّهم تمكنوا بعد 48 ساعة، من الوصول لغرف مكدسة بجثامين الشهداء على الرغم من الاستهداف المتواصل من قِبل قوات الاحتلال.

وأوضح أنّ سيدة فقدت الوعي وهي تحاول التعرف على جثمان زوجها، فوجدت رأسه منفصلة عن جسده.

وأشار إلى أنّ هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة جديدة في المستشفى، موضحا أن أعداد الموتى في صفوف الجرحى في زيادة مستمرة جراء العجز عن تقديم أي خدمة علاجية لهم.

ونوه بأن مناطق شمال غزة خالية من أية خدمات صحية على الرغم من أن هذه المناطق يقيم فيها نحو 900 ألف مواطن فلسطيني.

ولفت إلى أنّ كل الموجودين في المستشفى يواجهون خطر الموت جراء الوضع الراهن، منوها بأن جيش الاحتلال يشن عملية انتقامية ضد المستشفى.