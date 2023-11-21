بوريل: إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة آمنة صغيرة على طول البحر جنوب غزة لتنفيذ عملية برية

كشف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تفاصيل جولته بمنطقة الشرق الأوسط والتي تضمنت زيارة إلى تل أبيب ورام الله والأردن وقطر.

وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية أبلغوه بالتفصيل عن الوضع المأساوي للسكان المدنيين في غزة، فيما يتعلق بنقص المياه والغذاء والمساعدة الطبية والمأوى، الناجم عن الحصار المفروض على القطاع.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف عن خطته لإنشاء منطقة «آمنة» صغيرة على طول البحر في الجزء الجنوبي من غزة؛ لتجميع السكان المدنيين هناك، من أجل تنفيذ عمليات برية في جنوب القطاع.

ولفت إلى أن الأمر لم يطمئنه بشأن المسار المستقبلي للأحداث، خاصة حال الفشل في تحقيق تهدئة سريعة ودائمة للعمليات العسكرية.

وذكر أنه اطلع على «أرقام الموت والدمار التي خلفها القصف والعمليات العسكرية»، لافتًا إلى «هدم أكثر من 40% من المساكن في غزة، واستشهاد أكثر من 12000 شخص، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، منهم حوالي 5000 طفل».

وأكمل: «المعلومات التي تلقيناها حول الوضع على الأرض في غزة أكدت للأسف أسوأ المخاوف التي كان من الممكن أن تكون لدينا بشأن هذا الموضوع قبل رحيلنا».