 غدا.. الحكومتان الألمانية والإيطالية تستأنفان مشاوراتهما المشتركة لأول مرة منذ 2016 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الحكومتان الألمانية والإيطالية تستأنفان مشاوراتهما المشتركة لأول مرة منذ 2016

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 9:50 م

تستأنف الحكومة الألمانية والحكومة الإيطالية في العاصمة الألمانية برلين، غدا الأربعاء، مشاوراتهما المشتركة، وذلك لأول مرة منذ عام 2016.

وسيترأس المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني المشاورات الوزارية التي ستنعقد في ديوان المستشارية الألمانية.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية، فإن من المنتظر أن يتم التوقيع على "خطة عمل" مشتركة، وهي الخطة التي كانت برلين اتفقت عليها مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي ( سلف ميلوني) في ديسمبر عام 2021 من أجل تعميق العلاقات بين البلدين.

وقبل المشاورات، سيشارك شولتس وميلوني، في المؤتمر الافتراضي لزعماء مجموعة العشرين بمناسبة انتهاء الرئاسة الهندية للمجموعة.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه القمة حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي.

كما يعتزم شولتس وميلوني المشاركة أيضا في مؤتمر لممثلي قطاع الصناعة في ألمانيا وإيطاليا.

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