انعقاد المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت محافظة بورسعيد انعقاد فعاليات المؤتمر الجماهيري الأول، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور حاشد من ممثلي جميع الأحزاب والشباب، والمجتمع المدني والأهلي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد.

ويهدف المؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لمدة فترة رئاسية جديدة؛ لمزيد من الاستقرار، وتحقيق الإنجازات، واستكمال حلم الوطن.

ودعا المهندس علي جبر، منسق التحالف الحضور للمشاركة، والخروج بكثافة يوم الانتخاب للرئيس السيسي.

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد: "الشباب هو المستقبل وهم أمل مصر"، داعيا لانتخاب الرئيس السيسي.

فيما طالبت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب؛ للحفاظ على المكتسبات واستمرار تحقيق الإنجازات بانتخاب الرئيس السيسي.

وعلى جانب آخر طالب محمود بدر ، عضو مجلس النواب، بكسر رجل من يحاول الاقتراب من سيناء، ووقوف الشعب وراء قيادته السياسية ضد الخارج، موضحا أن فلسطين أمن قومي مصري.