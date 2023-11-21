سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن «الاحتلال الإسرائيلي يحاول حرمان الشعب الفلسطيني من كل أسس الحياة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الاحتلال يشن الحرب على المدارس والمستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه والمساجد والكنائس؛ لدفع الفلسطينيين نحو الجنوب».

وأشار إلى أن «التهجير القسري للفلسطينيين يحدث بغطاء من الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن»، معقبًا: «شعبنا الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يغادرها فلا نزوح ولا رحيل».

وأوضح أن «بقاء مئات الآلاف في مدينة غزة وشمال القطاع، رغم العدوان الهمجي وحرب الإبادة، يؤكد أن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه وأنه صانع ملحمة الصمود والانتصار».

وأدان استهداف الاحتلال للصحفيين في قناة الميادين، قائلًا إنها «جريمة بشعة تضاف لجرائمه المتسلسلة بحق الصحفيين».

ونوه أن «تلك السياسة الممنهجة تستهدف خنق الحقيقة ومنع كشف جرائم الاحتلال»، معقبًا: «قتل الصحفيين لن يفلح في سياسة طمس الحقيقة، والتحية لكل شهداء الكلمة الحرة وكل المؤسسات الإعلامية الحرة التي تنتصر للحق والعدل ولجهاد الشعب الفلسطيني».