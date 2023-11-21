استشهدت الصحفية آيات عمر أيوب خضورة، 27 عاما، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبحسب شبكة فلسطين للأنباء "شفا"، استشهدت" خضورة" وبعض أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعملت آيات، مقدمة محتوى رقمي وبودكاست، ونشرت منظمة فلسطينيات، منذ قليل، آخر فيديو نشرته قبل استشهادها، وثقت فيه اللحظات الأخيرة التي عاشتها في منزلها في بيت لاهيا.

وقالت: "يمكن أن يكون هذا الفيديو الأخير لي، اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفورية على منطقة مشروع بيت لاهيا، وقنابل صوتية مخيفة، وألقى منشورات بإخلاء المنطقة".

https://twitter.com/Filastinyat/status/1726697074660659438

https://www.instagram.com/p/CyWFkMgMcLS/



وتابعت الشهيدة: "طبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس هرعوا إلى الشوارع بشكل مجنون، ولا أحد يعرف إلى أين يذهب، لم يبق غيري ومجموعة أخرى بالمنزل، الوضع مخيف جدا المشهد مرعب جدا، ما يحدث صعب.. يا رب ارحمنا".