محافظ الجيزة يتفقد تطوير محوري 26 يوليو والفريق كمال عامر ومحطة قطارات الصعيد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محوري 26 يوليو والفريق كمال ومحطة قطارات صعيد مصر، وفق أعلى معايير الجودة ومراعاة النسق الحضاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له لمتابعة سير الأعمال والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ للانتهاء في إطار الاستعدادات التي تنفذها الدولة لافتتاحات المشروعات القومية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال، بمنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج التطوير أولا بأول.

وتابع أعمال دهانات العقارات والمدارس وزراعة الأشجار والحدائق المواجهة للمدخل الرئيسي للمحطة.

وشدد على ضرورة تحقيق التناسق الحضاري مع واجهة المحطة، وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة كبرى مشاة شارع المطار والشوارع الجانبية بمحيطها.

وتفقد أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر، مشددا على منع أية مظاهر للعشوائية ورفع المخلفات وسرعة التنسيق مع شركات المرافق للانتهاء من أعمال تحويل المرافق بعدد من القطاعات، وبحث مخطط لتحسين الرؤية البصرية والبدء به فور انتهاء الأعمال.

وحرص المحافظ، على مراجعة بوابات الخروج والدخول ومتابعة حركة العمل بالمواقف الحضارية وساحات الانتظار أسفل المحور.

وأشار إلى إلزام السائقين بالمواقع المحددة للانتظار وتوجيه حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفين، ومنع أي إشغالات أو تعديات للمحال المقامة بالمناطق التجارية الجديدة، والحفاظ على مستوى نظافة سلالم المشاة وأعمال الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية والمصاعد.