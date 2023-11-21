رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمكتبه اليوم، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من السادة مستشاري الهيئة.

وخلال اللقاء.. أكد رئيس الجامعة أهمية دور هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة أناط بها القانون المصري حماية المال العام، مشيرا إلى أنها تكون حائطا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد في حماية الحقوق واقامة العدل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني لجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة كان شارك اليوم فى تحكيم رسالة علمية بكلية الحقوق بجامعة طنطا بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية.