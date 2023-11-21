المصرية للسلع الغذائية بالمنيا: نوفر المواد الغذائية بأسعار تنافسية للجمهور والتجار

قال شريف فاروق جلال مدير عام منطقة مبيعات المنيا، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة "واحدة من شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية"، توفر جميع أنواع السلع الغذائية لتجار الجملة والمستهلكين من خلال فروعها الممتدة من القاهرة إلى أسوان بأسعار مخفضة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار مدير عام منطقة مبيعات المنيا، إلى أن الشركة توفر كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عامة، وتشارك في المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن منافذ الشركة منتشرة في ربوع محافظة المنيا.

من جانبه أضاف المحاسب محمد عبدالعزيز إبراهيم نائب مدير منطقة المنيا، أن الشركة تغطي قرى ومدن ومراكز عروس الصعيد، ولديها 25 فرع لتجار الجملة، و18 فرع تجزئة للمستهلك، و5 هايبر، بجانب وجود 480 مشروع جمعيتي.

كما تصرف الشركة المواد التموينية للمواطن، فضلًا عن صرف نقاط الخبز وتوفير اللحوم، والفراخ والخضروات المبردة والمجمدة بأسعار مخفضة، حيث إن سعر كيلو اللحم البرازيلي بـ160 جنيهًا، والدواجن البرازيلي وزن كيلو 85 جنيهًا، وكيلو لحم سوداني مبرد بسعر 220 جنيهًا.

وأكد نائب مدير منطقة المنيا، أن جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية تباع بأسعار تنافسية مخفضة، بنسبه تتراوح من 10٪ إلى 30٪ من أسعار محلات السوبر ماركت الأخرى.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة منذ فترة لإنشاء مراكز إدارية وتجارية جديدة، وتطوير عدد من فروعها بأحدث النظم الآلية بهدف زيادة القدرات التسويقية.

وقال محمد حسين، مفتش ومشرف فروع التجزئة بالمنطقة، إن منافذ الشركة حاليا تصرف الكوبونات الصادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفئات مختلفة تبدأ من 50 جنيهًا، وحتى 500 جنيه، تصرف لحامل الكوبون من سلع غذائية بقيمة.