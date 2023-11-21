وزير النفط الموريتاني: موريتانيا تزخر بمقدرات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي

قال وزير النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا الناني ولد أشروقة، إن موريتانيا تزخر بمقدرات "كبيرة وكثيرة" في مجال الغاز الطبيعي والفرص التنموية المتاحة في ظل استغلال مقدرات البلاد في مجال الغاز "غير مسبوقة".

وأوضح الوزير في كملة لدى افتتاح مؤتمر ومعرض حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة في نسخته الثالثة المقامة بنواكشوط لأول مرة، أن التوقعات الأكثر مصداقية تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز في الفترة القادمة بمعدل يبلغ ذروته في 2030.

وأضاف أنه نظرا للعديد من العوامل أصبح لأمن الطاقة أولوية خاصة في المنطقة الأفريقية حيث "ما يزال المواطنون يعانون من نقص في الخدمات المرتبطة بالطاقة".

وتنظم المؤتمر شركة "إنرجي كابيتال آند باور" بالشراكة مع وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية، وتشارك في المؤتمر والمعارض المرافقة له العديد من الشركات الفاعلة في مجال الطاقة والنفط والمعادن في العالم منها "بي بي بيرتش بتروليوم" و "كوسموس أنرجي".

ويسعى المؤتمر والمعرض إلى جمع قادة الصناعة وواضعي السياسات والمستثمرين والقادة الحكوميين وأصحاب المصلحة المحليين لمدة يومين لتقديم الخطب الرئيسية والعروض التقديمية وحلقات النقاش والمعارض وجلسات التواصل، مع تشجيع الاستثمار وعقد الصفقات في كل جزء من سلاسل قيمة الطاقة في منطقة حوض غرب أفريقيا.

كما يناقش المؤتمر- وفق عروض مقدمة خلال نشاط انطلاقه المنظم بقصر مؤتمرات المرابطين - سبل تعزيز الغاز الطبيعي ودوره في التحول العالمي للطاقة وتطويره، فضلا عن وضع المنطقة كمركز للطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.