حياة كريمة تنظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية في المنيا

أكّد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مصر قيادة وشعبا تقف موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالقرارات الواعية للقيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية من ناحية، والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه من ناحية أخرى.



جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته مؤسسة «حياة كريمة» بالمنيا، اليوم الاثنين، حول التوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام.

وشارك في المؤتمر العميد أحمد سعيد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، وأحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وعدد من وكلاء الوزراء، ورؤساء المدن، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وشباب البرنامج الرئاسي منسقي حياة كريمة.



وأكّد المحافظ خلال كلمته، أنّ مصر تحرص على دعم القضية الفلسطينية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف المحافظ، أنّ الدولة المصريّة تنظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية، وحث المواطنين على دعمها، وذلك في إطار دورها الرائد في دعم القضية العربية الأولى.



وعلى صعيد متصل، تطرقت الكلمة إلى جهود الدولة في المضي قدمًا وبخطى ثابتة نحو مسيرة التنمية، والذي تجلى في حجم إنجاز المشروعات التي تم تنفيذها على أرض محافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث شملت كافة القطاعات الخدمية بإجمالي 3209 مشروعًا بتكلفة بلغت 36 مليار جنيه في 192 قرية، بنطاق 5 مراكز مستهدفة لتطوير وتنمية الريف المصري.

وفي ختام كلمته، حث المحافظ المواطنين على تتويج تلك الإنجازات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني واستحقاق دستوري للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، وبناء مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات، على كافة الأصعدة.