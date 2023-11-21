فودة يهنئ شباب ورياضة جنوب سيناء بعد نجاح فعاليات «أندية السكان»

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لتكريمه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما حققته المديرية من نجاح في تنفيذ فعاليات أندية السكان.

وقدم المحافظ، الشكر لجميع العاملين بالمديرية لتحقيقهم نجاحات متتالية في مختلف أنشطة الشباب والرياضة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وإحراز مراكز متقدمة في جميع الفعاليات.

جدير بالذكر أن أندية السكان بالمحافظات هي بمثابة منارة للشباب، وذلك من خلال الفعاليات التي يجري تنفيذها داخل أندية السكان بمراكز الشباب بجميع المحافظات مثل العروض المسرحية التفاعلية، وجلسات الأفلام والغناء والندوات التي تناقش موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والختان والعنف ضد النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب، وإشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية، وإيصال رسالة هادفة للمجتمع.