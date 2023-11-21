قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه لديه خطة لبناء اقتصاد مصري قوي خلال 3 سنوات، لا يتأثر بالصدمات، في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك 3 أهداف لإصلاح الاقتصادي المصري بشكل هيكلي وشامل، من خلال زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي، رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وصولا للاستخدام الأمثل، القضاء أو التقليص من الفقد والهادر من شرايين وقطاعات الاقتصاد المصري كافة.

وأشار إلى أنه يمكن الوصول لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل على 8 قطاعات وإصلاحها، في مقدمة هذه الإصلاحات هيكل المالية العامة وتقليص عجز الموازنة التي تدفع الدولة للاستدانة، وإعادة الهيكلة الضريبية بمنظور من العدالة الاجتماعية، منوها بأنه سيجري تخفيض ضرائب بعض السلع الكمالية والترفيهية، وليست الأساسية.

ولفت إلى أنه خلال أول 100 يوم إذا فاز بالرئاسة سيشعر المواطن بانخفاض الأسعار في عدة سلع، متمثلة في إلغاء نسبة 14% ضرائب من البقوليات وبعض منتجات الألبان ما عدا الأجبان الفاخرة المستوردة، إلى جانب اللحوم الحمراء والمستوردة ماعدا الفاخرة منها، وكذلك مجموعات الخضروات والفاكهة، إلى جانب الأرز والزيت والمكرونة.