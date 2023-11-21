منظمة حقوقية: 52% من وسائل الإعلام المرئية بأفغانستان توقفت خلال العامين الماضيين

أعلنت منظمة "الدعم الإعلامي للإعلام الحر في أفغانستان" اليوم الثلاثاء، بمناسبة "اليوم العالمي للتلفزيون"، أن 52% من وسائل الإعلام المرئية في أفغانستان، توقفت عن عملياتها خلال العامين الماضيين.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، بأن المنظمة أعلنت اليوم الثلاثاء، استمرار تعطل أكثر من نصف وسائل الإعلام المرئية في أفغانستان، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي للتلفزيون".

وأعربت منظمة "الدعم الإعلامي للإعلام الحر في أفغانستان" عن عميق قلقها بشأن وضع الإعلام في البلاد، ولا سيما وسائل الإعلام المرئية، ودعت إلى دعم المؤسسات الوطنية والدولية في معالجة أزمة الإعلام.

وبحسب استطلاع أجرته هذه المنظمة، فمن أصل 147 وسيلة إعلام مرئية في البلاد، توقفت 77 قناة تلفزيونية عن عملياتها، بسبب "التحديات الاقتصادية".

وحثت منظمة "الدعم الإعلامي للإعلام الحر في أفغانستان" المسؤولين الحكوميين المؤقتين على إعادة النظر في الضرائب والضمانات المالية لوسائل الإعلام، "لمنع تدميرها".

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة خصصت في عام 1996، يوم 21 من نوفمبر، يوما عالميا للتلفزيون.