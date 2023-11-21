تحالف منظمات حقوقية يعارض خطط الحكومة الألمانية لتسهيل ترحيل اللاجئين

أعلن تحالف منظمات حقوقية وجمعيات رعاية اجتماعية معارضتها لخطط الحكومة الألمانية الرامية إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وفي بيان منشور اليوم الثلاثاء، حذرت أكثر من 50 منظمة من تجريم تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة "برو أزيول" والعفو الدولية وأطباء بلا حدود وجمعية الرعاية المشتركة الألمانية.

وجاء في البيان أن التعديل القانوني الذي تسعى برلين إلى إدخاله يميع الفارق بين أنشطة التهريب الرامية إلى تحقيق أرباح والمساعدات الإنسانية الطارئة، ونتيجة لذلك فإن من الممكن أن تتم معاقبة الإنقاذ من الغرق على طريق اللجوء بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

في المقابل، كانت وزارة الداخلية الألمانية أعربت قبل أسبوعين تقريبا عن رفضها لهذه المخاوف باعتبارها لا أساس لها وقالت إن إنقاذ الأرواح البشرية من قبل أطقم إنقاذ بحري خاصة عمل مبرر من أجل تجنب الخطر على الحياة.

وتطالب هذه المنظمات الحكومة بأن تستبعد بشكل صريح فرض عقوبات على تقديم المساعدات الإنسانية.

يذكر أن مشروع القانون الذي ينص على تسهيل ترحيل اللاجئين المرفوضين وتشديد التعامل مع المهربين، كان تم إقراره من جانب مجلس الوزراء الألماني في أكتوبر الماضي.

ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يمكن أن يدخل تعديلات على هذا المشروع.