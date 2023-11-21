قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن الحركة سلمت ردها أمس، بشأن المقترح الأخير حول الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، والذي وصل من الوسطاء القطريين والمصريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «الكرة الآن في ملعب الاحتلال، إن شاء الله نكون أمام اقتراب موعد تلك الهدنة لو يريدها الاحتلال، وإذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها».

وفضّل عدم الخوض في التفاصيل الخاصة باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، لافتًا إلى إجراء حوارات منذ شهر وتبادل الاقتراحات والردود، تحت الرعاية المصرية القطرية المشكورة والمقدرة.

وأكمل: «نحن في لحظات حاسمة في هذا الأمر، كلنا أمل أن تكون الهدنة المؤقتة التي يحدث بموجبها وقف العدوان لأيام، ودخول الإغاثة لشعبنا وتكثيفها، وتبادل المدنيين نساء وأطفال، مقابل نساء وأطفال في سجون الاحتلال».

واستطرد: «الاحتلال يراوغ منذ شهر وكلما نقترب من اتفاق يعود إلى الوراء، وإذا أراد أن يستجيب للقتل وشراهة الدماء فسيضع مئات العراقيل أمامها».

ونفى إمكانية القول بحدوث اتفاق بين الجانبين، موضحًا أن «المشاورات تدور حول وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية من إسرائيل والمقاومة، وتبادل أطفال ونساء من الجانبين».