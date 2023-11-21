رئيسة البنك المركزي الأوروبي: لم يحن الوقت بعد الإعلان الانتصار على التضخم

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن اعتقادها بأنه لم يتم تجاوز خطر التضخم بعد رغم التراجعات الأخيرة التي سجلها معدل التضخم.

وقالت السياسية الفرنسية في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، إنه لم يحن الوقت بعد لإعلان الانتصار على التضخم، ورأت أنه لا يزال من الواجب توخي اليقظة إلى حين تراجع معدل التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط بـ 2%.

وأضافت لاجارد، أن تراجع أسعار الطاقة خفض ضغط الأسعار، وقالت إن البنك المركزي الأوروبي رد على صدمة التضخم في الشهور الماضية بـ " تعديل كبير في السياسة النقدية" مشيرة إلى أن تأثيرات هذا التعديل أصبحت ملحوظة على نحو متزايد.

ونوهت لاجارد، بأن الأجور المرتفعة وتأثيراتها المحتملة على تطورات الأسعار.

وأعربت لاجارد، عن اعتقادها بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تمر بمرحلة يتعين فيه إيلاء الاهتمام بقوى مختلفة لها تأثير على التطور اللاحق للتضخم.

وقالت: "لا يزال أمامنا مشوار"؛ مؤكدة مجددا في كلمتها أن القرارات المستقبلية للبنك المتعلقة بسعر الفائدة ستتوقف على التطور اللاحق للبيانات الاقتصادية.

وكان البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لكنه أبقى على هذا السعر منذ ذلك الحين.

غير أن محافظ البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير فونش كان أعلن مؤخرا أنه لا يستبعد أن يعاود البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وكان فونش الذي يعتبر من صقور السياسة النقدية صرح لوكالة أنباء بلومبرج المالية أمس الإثنين، بأن الأسواق تتبنى وجهة نظر "متفائلة" عندما لا تتوقع حدوث رفع آخر لأسعار الفائدة، وعندما تتكهن بحدوث أول تخفيض لأسعار الفائدة في أبريل المقبل.