مسئول بلجنة الإنقاذ الدولية: لم أشهد في السنوات الأخيرة هذا المستوى من العنف الموجود بغزة

قال نائب رئيس قسم الطوارئ لدى لجنة الإنقاذ الدولية بوب كيتشن، إنه لا بد من وقف إطلاق النار بشكل مباشر وفوري؛ لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لفضائية «الحدث»، مساء الثلاثاء: «سنطالب من الدول الأعضاء بمجلس الأمن والدول الإقليمية لفرض الضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، بعد 6 أسابيع من القتال مليونا ونصف نازح وعدد مجهول من القتلى لكن أكثر من 11 آلف، لا نستطيع إيقاف الموت ولكن نستطيع تخفيف المعاناة إذا سُمح لنا بالدخول».



وأوضح أن طبيعة الدور الذي تلعبه لجنة الإنقاذ الدولية، تتمثل في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بالنزاعات، منوها بأن اللجنة تعمل منذ 90 عاما وموجودة في أكثر من 40 دولة ومن ضمنها الشرق الأوسط.



ولفت إلى ان اللجنة لعبت دورا في الأزمة السورية وتوصيل المساعدات والاحتياجات الإنسانية كذلك في العراق، مشددا على أنهم في انتظار السماح لهم بالدخول إلى غزة لتقديم المساعدات للأهالي هناك وتخفيف معاناتهم وتوفير الدعم لهم على الأرض.



وأشار إلى أن إيصال المساعدات مقيد بسبب أعداد المعابر المغلقة والعبء الذي يتحمله معبر رفح، إلى جانب عمليات التعطيل التي تعرقل عملهم، موضحا أن إدخال الأعداد القليلة يقيد قدرة شركائهم على نقل المساعدات إلى غزة ومئات الآلاف من النازحين بسبب هذه الحرب.



وذكر أن غزة حاليا من أكثر الأماكن دموية على كوكب الأرض، ومن قتلوا فيها أربعة أضعاف من قتلوا في أي مكان آخر وهي أوكرانيا، مشددا على أن جنوب غزة الذي يشار إليه على أنه المنطقة الآمنة للذهاب إليه إلا أنه ثاني أخطر مكان ودموية على الأرض مقارنة بشمال القطاع.



وتابع: «لم أشهد في السنوات الأخيرة هذا المستوى من العنف، وتأثيره على المدنيين بهذا الشكل الجسيم».

https://www.youtube.com/watch?v=EFO2bs1AjnQ