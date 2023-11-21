كرواتيا ترافق تركيا إلى يورو 2024

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تأهل منتخب كرواتيا رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا بفوزه على ضيفه منتخب أرمينيا 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ويلز مع ضيفه التركي 1 /1.

والتحق منتخب كرواتيا بنظيره التركي في يورو 2024، حيث ضمنت تركيا قبل فترة الصعود للبطولة القارية باعتبارها متصدرة المجموعة الرابعة.

وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كرواتيا، وتحل ويلز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم أرمينيا في المركز الرابع بثمان نقاط، وأخيرا لاتفيا في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

وعلى ملعب ماكسيمير ستاديون، حسم منتخب كرواتيا تأهله ليورو 2024 بفضل الهدف الذي سجله انتي بوديمير مهاجم أوساسونا الإسباني في شباك أرمينيا في الدقيقة 43.

وعلى استاد كارديف سيتي، تقدم نيكو ويليامز بهدف لويلز في الدقيقة السابعة ثم أدرك يوسف يازيسي التعادل لتركيا من ضربة جزاء في الدقيقة 70.