بوتين: بريكس يمكنها المساعدة في إيجاد حل سياسي للصراع بغزة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن تشارك مجموعة "البريكس" في ذلك.

وأضاف بوتين، أما قمة مجموعة "البريكس" المنعقدة عبر الإنترنت، أن الهدنات الإنسانية خطوة صحيحة نحو السلام وأنه من المهم عدم جر دول أخرى إلى الصراع.

كان الكرملين قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن بوتين سيناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع قادة دول "البريكس" في المؤتمر، ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بعد ذلك بيانا مشتركا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "مجموعة البريكس يجب أن تسمِع صوتها للعالم".

يأتي ذلك بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ46، حيث استمر القصف مستهدفا المستشفيات والمدارس والمخيمات، مما أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع الاحتلال في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.