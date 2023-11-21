كشف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الإثنين،عن أعضاء حكومته الائتلافية، وجاء من ضمن الحقائب الوزارية سيرا ريجو كوزيرة للأطفال والشباب.

* اعتراضات إسرائيلية

ووجهت الصحافة الإسرائيلية انتقادات حادة ضد الحكومة الإسبانية الجديدة، والتي ضم تشكيلها الجديد تعيين سيرا عباد ريجو،والتي تعود لأصول فلسطينية؛ فرغم ميلادها بمدينة فالنسيا فإن عائلة والدها لاتزال تعيش بالضفة الغربية، وفقا لصيحفة"إل إسبانيول"الإسبانية.

وقالت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ،أن السياسية الإسبانية التي وصفه هجمات 7 أكتوبر بالحق في المقاومة؛ أصبحت وزيرة في الحكومة.

* أصول فلسطينية

تبلغ ريجو خمسين عاما من العمر؛ إذ ولدت بمدينة فالنسيا في عام 1973هي ووالدها فلسطيني من بلدة عناتا قضاء القدس، وتقيم عائلة والدها في بالضفة الغربية.

وبدأت مسيرتها السياسية في عام 2007 بعدما شغلت منصل مستشار لشؤون البيئة في حكومة مدريد.

ونالت عضوية البرلمان الأوربي في مايو عام 2019، وأبدت نشاطا كبيرا في الاهتمام بقضايا المناخ.

*دعم فلسطيني

ومن بين 21 عضوا بالبرلمان الأوروبي الذين رفضوا في 19 أكتوبر تأييد قرار يدين عملية المقاومة الفلسطينية، واعتبارها عملا إرهابيا، وفقا لصحيفة "دو داري" الإسبانية.

وفي الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، عقدت ريجو اجتماعاً مع حسني عبد الواحد، السفير الفلسطيني في إسبانيا وأكدت أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.