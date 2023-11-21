مصدر دبلوماسي يوضح لسي إن إن جنسية المحتجزين المحتمل إطلاق سراحهم في غزة

قال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة «CNN» يوم الثلاثاء، إن المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة في المرحلة الأولى من صفقة محتملة بين إسرائيل وحماس، سيكونون مواطنين إسرائيليين ومزدوجي الجنسية.

ويجتمع مسئولون في الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، للموافقة على الصفقة من الجانب الإسرائيلي، والتي ستكون «الخطوة الأخيرة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية، باستثناء أي قضايا غير متوقعة».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدران إسرائيليان لـCNN، إن إسرائيل وحركة حماس ما زالتا تعملان على أسماء أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم في عملية تبادل المحتجزين في غزة بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكن مسئولا أمريكيًا أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلا: «هذا هو أقرب ما كنا إليه».

وقد تم إطلاق سراح أربع رهائن حتى الآن – امرأتان أمريكيتان وامرأتان إسرائيليتان.

في المقابل، هناك 83 امرأة فلسطينية و380 طفلًا تحت سن 18 عامًا في سجون الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، وفقًا لقدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني.