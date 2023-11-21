تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في سفاجا

قرر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية تتولى عددا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة سفاجا، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.



وذكر رئيس المدينة، أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.



وأضاف شعبان، أن من مهام اللجنة وفق القرار رقم 162 لسنة 2023، متابعة عدم استكمال المباني تحت الإنشاء، أو أي تعليقات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية، وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي المدينة وقانون البناء.



وشدد رئيس المدينة، على أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، الوقوف على الملكيات المبرمة مع الوحدة المحلية والتراخيص، بالإضافة إلى رصد الأراضي الفضاء التي سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضي بجميع الأحياء، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرد على كل المتغيرات المكانية فيما يخص التقاسيم الجديدة.