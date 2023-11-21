رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة

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افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة، بمشاركة 20 طالبا من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية، قدموا 40 عملا فنيا.

وتفقد الدكتور ناصر مندور، القاعة الجديدة لشئون طلاب البرامج المميزة وشاهد الأعمال الفنية للطلاب، والتي تنوعت بين الرسم بالفحم والرصاص، وألوان الزيت، والنحت، والرسم على الخشب بألوان الزيت، بالإضافة إلى البورتريهات الفنية.

وشهد افتتاح المعرض عزف موسيقى على الأورج والعود للطالب هشام أشرف والطالب هشام طه بالفرقة الثالثة أعضاء كورال أوركسترا الحلم.

وأشاد مندور، بالأعمال الفنية المقدمة، مؤكدا أهمية تنمية المهارات الطلابية ودعم المتميز منها، فيما قدم الطلاب صورة لرئيس الجامعة تقديرا لدعمه الدائم للكلية.

تولى تنظيم المعرض إدارة النشاط الفني، بإشراف الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة بالكلية.