إزالة حالة بناء بدون ترخيص ،ورفع 309 طن قمامة وأتربة بمدينة سنورس بالفيوم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم من إزالة حالة بناء بدون ترخيص ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ،ورفع 309 أطنان قمامة وأتربة في حملات النظافة الصباحية والمسائية

وصرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس ،أن الوحدة المحلية بقرية ترسا قامت بإزالة حالة تعد بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للقرية ،عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار على قطعة أرض بمساحة 80 مترا ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف

وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي قامت بحملة نظافة مكبرة وتشجير بعدد من طرق القرية ،وأسفرت الحملة عن رفع 20 طن قمامة و5 أطنان أتربة ،كما أن حملات النظافة الصباحية والمسائية قامت أمس برفع 295 طن قمامة و14 طن أتربة من مدينة سنورس وقرى المركز.